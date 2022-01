Após ganhar 54 vezes na loteria, ex-BBB Paulinha Leite acerta 16 quinas em bolões na Mega da Virada

A ex-sister do "Big Brother Brasil 11", Paulinha Leite, começou 2022 com "o pé direito", acertando 16 quinas em bolões na Mega da virada. As informações são do O Globo.

Paulinha tem fama de sortuda. Sozinha, ela já soma 54 vitórias somente em premiações das Loterias Caixa, todas com valor superior a R$ 1 mil.

No reality show da TV Globo a loira também estava do lado da sorte. Nas provas de sorte valendo prêmio, faturou carro, moto e até apartamento.

"Ainda não recebi o dinheiro do prêmio [mais recente], não sei o que vou fazer", disse ao O Globo. Segundo a ex-BBB não há uma fórmula para a sorte. Mas ela usa, sim, suas táticas.

"Escolho os números com base no que vejo no meu dia a dia, que me chamam a atenção. Aí vou misturando com os números que mais saem, outros jogos com os que menos saem e vou escolhendo", detalhou Paulinha ao Globo, revelando que 4 e 14 são seus números favoritos.

Oportunidade de negócio

A sorte, antes encarada pela rondoniense apenas como um hobby, se transformou em uma oportunidade de negócio. Ela já joga há cerca de 13 dos seus 34 anos. Por isso, resolveu aliar a sorte a uma empresa de apostas em bolões.

A empresária escolhe os números e um sistema, criado por ela, faz os desdobramentos de jogos, com as diferentes combinações. Os interessados podem comprar cotas disponibilizadas no site da ex-BBB.

"A empresa começou com uma brincadeira de bolão no meu perfil pessoal sugerindo números para os meus seguidores. Logo no primeiro, ganhamos. Aí não parei mais. Até hoje acho engraçado, porque nunca me imaginei fazendo isso. E escolher números na loteria é algo que realmente amo fazer". Somente nesse primeiro bolão com seguidores, Paulinha ganhou quase R$ 42 mil.