Confira a programação desta semana no BBB 22

Uma nova semana de jogo começa nesta quinta-feira (27) no BBB 22. A Prova do Líder será realizada nesta noite, com 16 pessoas em duplas. A dupla vencedora terá de decidir quem vira líder e quem ganha uma imunidade

O atual líder Douglas vetou Eliezer, Bárbara e Rodrigo da prova.

Veja a programação da semana do BBB 22:

Quinta-feira (27/01)

Prova do Líder entre 16 participantes, em dupla. Um vira líder e outro ganha imunidade.

Sábado (29/01)

Prova do Anjo.

Domingo (30/01)

Formação de paredão triplo:

O anjo imuniza uma pessoa

O líder indica uma pessoa

A dupla do líder indica outra

O imunizado do anjo indica mais uma

Votação da casa: Nove votos no confessionário e nove abertos

Bate-Volta:

Disputam todos os indicados ao paredão, menos o indicado direto do líder.