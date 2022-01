Tiago Abravanel é o novo líder no BBB 22 e Pedro Scooby está imune

Tiago Abravanel e Pedro Scooby venceram a Prova do Líder do BBB 22 nesta quinta-feira (27). A dupla foi a mais rápida montando sanduíches e levou a melhor entre os oito finalistas.

Com o resultado, Tiago ficou com a liderança e Scooby com uma imunidade, de acordo como foi decidido pela própria dupla.

Legenda: Os dois foram os mais rápidos na prova da semana e dividiram quem seria líder e imune Foto: Reprodução

VIP e Xepa da semana

Como líder, Tiago Abravanel decidiu o VIP da semana, podendo entregar 4 pulseiras. O resto dos participantes ficou na Xepa.

Veja o VIP:

Tiago Abravanel

Pedro Scooby

Linna da Quebrada

Jade Picon

Arthur Aguiar