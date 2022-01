Luciano, recém-eliminado do BBB 22, testa positivo para a Covid-19

O primeiro eliminado do BBB 22, Luciano Estevam, testou positivo para a Covid-19. O anúncio foi dado pela apresentadora Ana Clara ao vivo no Globoplay na madrugada desta sexta-feira (28).

Luciano participaria do programa "Fora da Casa", mas não pôde comparecer devido ao diagnóstico. O ex-BBB estava em agenda intensa no pós-eliminação.

O BBB ainda não se posicionou sobre como o teste positivo pode afetar quem estava na casa com Luciano, que saiu do reality na terça-feira (25).

A Globo emitiu nota durante o programa de Ana Clara e afirmou que o teste foi protocolar, mas sem dar detalhes: "Como é do conhecimento de todos, a Globo tem um protocolo e, no teste de hoje, Luciano testou positivo para Covid e não pode participar do programa".