Luciano é o primeiro eliminado do BBB 22, com 49,31% dos votos

Luciano Estevam foi o primeiro eliminado do BBB 22 nesta terça-feira (25). O bailarino foi o mais rejeitado pelo público, com 49,31% dos votos. A eliminação foi antecipada pela enquete do Diário do Nordeste.

O brother disputou o paredão com Natália Deodato e Naiara Azevedo, que terminaram a primeira berlinda com 34,89% e 15,8% dos votos.

A casa mais vigiada do Braisl agora tem 19 participantes. Uma nova semana de jogo começa depois da Festa do Líder nesta quarta-feira (26), quando uma nova programação deve ser divulgada.