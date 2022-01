Dani Calabresa estreia no CAT BBB; confira

A Central de Atendimento ao Telespectador (CAT) retornou nesta terça-feira (25) ao Big Brother Brasil (BBB). Para o BBB 22, Dani Calabresa estreia na função de "atendente", substituindo Rafael Portugal.

A humorista de 40 anos fez piadas com acontecimentos da primeira semana da casa e ainda deu play em mensagens de voz de assinantes do Pay-per-view do BBB 22.

Confira momentos da estreia de Dani Calabresa

A estreia de Dani dividiu opiniões nas redes sociais. Alguns apontam que as piadas ainda precisam melhorar. "O problema não é a DANI Calabresa e sim a falta de enredo desse elenco", opinou uma internauta.

Porque Rafael Portugal saiu do BBB?

Com o sucesso de Portugal no CAT BBB em 2021, ele deve alçar novos voos e comandará um programa no canal Multishow a partir da segunda quinzena de maio de 2022. Ele saiu do BBB aclamado pelo público por suas piadas e senso de humor.