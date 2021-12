Humorista Dani Calabresa irá substituir Rafael Portugal no BBB 22

A 22ª edição do Big Brother Brasil não deve ter o humorista Rafael Portugal no comando do quadro C.A.T BBB. Segundo publicação do jornal Metrópoles, ele será substituído pela humorista Dani Calabresa, que pode, inclusive, fazer par com Paulo Vieira no comando do quadro do reality show.

Ainda de acordo com o jornal, a mudança ocorrerá por um bom motivo. Com o sucesso de Portugal, ele deve alçar novos voos e comandará um programa no canal Multishow a partir da segunda quinzena de maio de 2022. A informação, no entanto, ainda não foi confirmada oficialmente.

Plantão BBB

Enquanto isso, Ana Clara, que havia sido cotada para comandar o BBB, seguirá no Plantão BBB, que entra para a 2ª temporada, com exibição após o Jornal Hoje.

O BBB 22 tem estreia anunciada para o dia 17 de janeiro e será o primeiro sob o comando de Tadeu Schmidt. O jornalista assume o posto deixado por Tiago Leifert, que anunciou este ano sua saída da Globo Leifert ficou cinco anos no programa, substituindo Pedro Bial.