Boninho ironiza lista vazada com participantes do BBB 22: 'vou ter que mudar tudo'

O diretor do Big Brother Brasil, Boninho, usou as redes sociais na noite de sexta-feira (13) para ironizar o vazamento da lista de possíveis integrantes do grupo 'Camarote' na 22ª edição do reality show. Bem humorado, ele brincou: 'vou ter que mudar tudo'.

A brincadeira nas redes começou após a informação de que pelo menos nove nomes já teriam sido cotados para entrada como os famosos da nova edição do programa. Artistas como Lexa, Rodrigo Simas e Negra Li foram alguns dos citados pelo colunista Leo Dias.

"Olha o problema que me arrumaram: eu já fiz exame com a Lexa, Di Ferreiro, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva pra fazer do Big Brother 22. Aí publicaram que eles vão aparecer...", começou no vídeo.

Entrada de Boninho

Segundo os boatos iniciais, alguns já teriam, inclusive, feito exames médicos para facilitar a entrada no confinamento, no qual podem disputar R$ 1,5 milhão. "Assim, eu gastei uma grana para nada porque vou ter que mudar tudo. Pelo menos eles estão todos saudáveis, é o que o hospital falou, alguém inventou", completou.

Além disso, Boninho resolveu brincar até mesmo com a própria participação no BBB 22. "Gente, daqui a pouco vão dizer que eu vou tá no BBB. Eu vou estar, trabalhando. Vou estar em festa? Vou. Mas participar? Só falta isso. Gente, é muita criatividade", se divertiu.