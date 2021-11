Nove famosos podem integrar grupo 'Camarote' no BBB 22, diz colunista; veja quem são

A 22ª edição do Big Brother Brasil só estreia em janeiro, mas as especulações sobre os participantes que devem integrar o reality show já começaram. Segundo o colunista Leo Dias, do jornal Metrópoles, nove famosos já estão cotados para o grupo 'Camarote' da competição.

Entre os nomes escolhidos estariam, ainda conforme o colunista, artistas como Lexa, Di Ferrero, MC Carol, Ellen Roche, Rodrigo Simas, Aline Riscado, Negra Li, Jonathan Azevedo e Ícaro Silva.

Até então, todas as celebridades teriam sido testadas clinicamente no Hospital Barra D'or, no Rio de Janeiro. Para garantir a entrada no reality show, eles também deverão passar pela etapa dos testes psicológicos.

Ainda que já tenham passado pela rodada de exames, segundo Leo Dias, os nomes citados não estão com participação confirmada no programa, já que devem passar por outras fases eliminatórias para concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

Os integrantes do grupo 'Pipoca' também seguem em seleção, conduzida diretamente pelo diretor da TV Globo José Bonifácio, o Boninho. As informações são de que a equipe não chegou a nenhuma conclusão sobre quais devem ser os selecionados.

Lexa nega

Mesmo que as especulações sobre o BBB ainda estejam no início, houve quem já se manifestasse sobre a citação das celebridades cotadas.

Foto: reprodução/Instagram

Lexa, que foi citada pelo colunista Leo Dias, utilizou o Twitter para esclarecer a situação. "Amores, vocês sabem que eu amo BBB, mas como telespectadora! Eu já tenho agenda de carnaval, shows marcados, trio, sou Rainha de bateria da Tijuca, campanhas … Obrigada pelo carinho de vocês", escreveu em publicação.