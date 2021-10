BBB 22 tem data de estreia confirmada; confira novidades da edição

A espera acabou: a data do Big Brother Brasil (22) foi confirmada pelo diretor Boninho, da TV Globo, nesta quinta-feira (28). O BBB 22 estreia no dia 17 de janeiro de 2022, mais cedo do que a edição de 2021.

Vigésima segunda edição do reality show global retorna numa segunda-feira e marca também a nova apresentação, que fica por conta de Tadeu Schmidt.

Começando uma semana antes do BBB 21, que estreou em 25 de janeiro, a nova edição tem previsão de durar 95 episódios, ao contrário dos 100 da edição deste ano que teve Juliette Freire como ganhadora.

O BBB 22 deve terminar em 21 de abril de 2022. A Globo confirmou ainda que a edição especial de reencontro, após a final, acontecerá novamente.

Mudanças na edição

Segundo comunicado da Globo nesta quinta, as mudanças não param na chegada de Tadeu ao comando do programa. A tradicional Festa do Líder terá mudanças: os novos participantes poderão comprar itens adicionais no evento com suas estalecas e personalizar o evento.

Legenda: Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB Foto: Globo/João Cotta

O Cinema do Líder também tem novidades. Os telespectadores poderão assistir em casa na Globo o mesmo filme que os brothers, que será exibido na emissora com o nome de Sessão Cinema do Líder às terças-feiras na programação da emissora.