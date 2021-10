Ana Clara deve apresentar 'Rede BBB' aos sábados na Globo, diz colunista

E novas notícias sobre o formato do BBB 22 seguem sendo divulgadas na internet. Desta vez, a novidade é que a ex-BBB Ana Clara deve apresentar o programa "Rede BBB" aos sábados. As informações são do colunista André Romano, do portal Observatório da TV.

O contrato de Ana Clara segue até 2025 com a emissora carioca. No ano passado, ela também apresentou o "Rede BBB". Durante o programa, ela entrevistava famosos e comentava os destaques da 21ª edição do reality.

A ex-sister também realizava as entrevistas com os participantes em cada saída de paredão pelo Gshow.

Dentro do reality, segundo o colunista, o diretor Boninho manterá o grupo "Pipoca" composto por anônimos que se inscrevem espontaneamente para participar da atração e o grupo "Camarote" que reúne artistas que são convidados diretamente pela equipe do programa. A expectativa é que os nomes serão revelados no dia 18 de janeiro de 2022.

Outra novidade para 2022 é a apresentação de Tadeu Schmidt. Ele anunciou a saída do Fantástico para o BBB 22 em outubro deste ano.

Especulação de nomes no BBB 22

Conforme o colunista, na semana passada, aconteceu nos Estúdios Globo uma reunião de Boninho com os produtores do reality. Nesse encontro, o diretor pautou 21 nomes de artistas cotados para o reality.

A coluna apontou os nomes mencionados na reunião: Samantha Schmütz, Lexa, Arthur Aguiar, Jéssica Ellen, André Luiz Frambach, Sérgio Loroza, Negra Li, Jeniffer Nascimento, Rodrigo Simas, Ellen Rocche, Lívia Andrade, Paulo Vieira, Di Ferrero, MC Carol, Latino, Aline Riscado, Marco Luque, Carol Trentini, Jonathan Azevedo, Cris Vianna e Douglas Souza.

Boninho chegou a falar em stories no Instagram sobre o assunto e negou a participação de nomes como Ellen Rocche e Paulo Vieira. "Começaram as especulações e a gente nem começou a trabalhar isso direito", disse o diretor.