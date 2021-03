Boninho anuncia que BBB 22 terá 'botão de desistência'

O Big Brother Brasil (BBB) 21 nem acabou e já foi anunciada uma novidade para o BBB 22. O diretor da atração, J.B Oliveira, o Boninho, afirmou que a edição terá um "botão de desistência", caso participantes queiram pedir para sair.

"BBB 22 não tem mimimi", estampou uma animação publicada nas redes sociais de Boninho. Conforme ele, o botão, que deve ser vermelho, ficará aberto no confessionário todos os dias de 9h às 21h.

"Lógico que ele vai ficar aberto para isso de 9 da manhã às 9 da noite, porque a gente não tem paciência pra bêbado!", afirma Boninho, se referindo a casos recorrentes de participantes que querem pedir pra sair do programa durante as festas, quando estão bêbados.

Legenda: Boninho diz que quer acabar com o 'mimimi' Foto: Reprodução

Como funciona a desistência do BBB?

Caso um participante queria desistir do BBB é preciso tocar um botão fora do confessionário para chamar a produção. Lá dento, o brother ou a sister expressa seu desejo de sair e primeiro acontece uma conversa. Foi assim que ocorreu com Lucas Penteado no BBB 21, que pediu para sair da casa após uma série de brigas em uma das festas.