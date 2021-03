Rodolffo revela para Juliette que Sarah e Gilberto falaram mal dela em conversas

Após a conflituosa formação do nono paredão no BBB 21, na noite de domingo (28), Rodolffo e Juliette conversaram na área externa da casa sobre o jogo. O sertanejo falou para a paraibana de relatos de outros brothers contra ela: “Há um mês éramos eu, você, Sarah, Gil (Gilberto) e Caio, não era?”. A advogada complementou: “Quebrou tudo”.

Rodolffo continuou a conversa falando sobre informações que Sarah e Gil trouxeram a ele quando era líder. “Não sei por qual ou quais motivos juntaram os dois para sentar a borracha em você. Inclusive, quando eu fui líder, eles trouxeram muitas informações”.

Ela perguntou se a dupla falava mal dela para ele colocá-la no paredão e ele nega. “As informações eram de que tipo?”, questionou a advogada, que escutou do sertanejo: “De ligação sua com a Carla (Diaz), por exemplo”.

Rodolffo relatou ainda que Sarah e Gil comentavam sobre conversas desencontradas de Juliette no reality. “Um dos motivos era esse. Segundo eles, conversa torta sua de lá e pra cá. Essas informações eles traziam, eu não via, então não tinha informação para dar. Ficava de certa forma do lado deles, porque continuávamos aliados”, apontou Rodolffo.

Caio admite para Rodolffo que julgou Juliette

Legenda: Caio comentou ter errado ao julgar Juliette Foto: Reprodução/TV Globo

Ainda na área externa, Caio se juntou a Rodolffo, que está no paredão desta semana, e fez reflexão sobre Juliette.

“Julguei, eu assumo. Falei que achava que tinha incoerência, que escutava uma coisa e falava outra, falei. Porque isso foi falado por várias pessoas aqui dentro: Viih (Tube), Gil (Gilberto), Sarah, Arthur, quase todo mundo falou das incoerências. Automaticamente, eu passei por uma situação e então, pô, era verdade. Falei para João (Luiz): acabou", declarou Caio.

O goiano declarou ter errado ao julgar contra Juliette. "Então, errei antes em ter julgado ela sem total certeza confiando no que estavam me falando? Errei. Mas hoje eu já acordei e, se eu tiver que pagar o preço por isso, tudo bem”.