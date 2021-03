Sarah chora no BBB 21 e entra em conflito com Rodolffo durante formação de paredão

A madrugada de segunda-feira (29) foi de "Fogo do Parquinho", como Tiago Leifert aponta em noites conflituosas, no BBB 21. Durante formação do paredão no reality, Sarah e Rodolffo entraram em conflito no programa ao vivo. Eles discutiram sobre as escolhas e motivações de votos de cada um. A consultora de marketing digital não segurou a emoção e chorou.

Após a formação do paredão, Sarah desabafou aos prantos com Gilberto e outros brothers. "Estou com raiva, sim, e o povo tem que saber que eu estou com raiva. Só eu sei o quanto que eu sofri e quase briguei com Gil(berto) por causa desse cara. Eu nunca pedi para ninguém sair daqui. Para ele eu vou pedir porque eu quero que ele saia. Isso não se faz".

Camilla de Lucas ressaltou que não se pode votar com o coração no jogo, e Sarah continuou afirmando que, sempre que viu o brother com riscos para ir à berlinda. Ela pensou em pegar o Anjo para imunizá-lo.

Vote:

inter@

Sarah achou bom ir ao paredão com Rodolffo

“Imagina eu que coloquei ele no meu pódio”, destacou a brasiliense, que escutou palavras de apoio dos brothers. Sarah ainda completou: “Eu achei bom ir ao Paredão eu e ele. Achei mesmo”. Fiuk alertou a sister sobre as frases: “Calma, Sarah! Cuidado com as palavras”.

João Luiz, então, afirmou: “É tristeza, decepção…”. Na sequência, Gilberto, que também está no grupo, diz que agora não se arrepende de ter indicado o brother ao Paredão.

Entenda como foi formado o paredão

Legenda: Conflito de Sarah e Rodolffo começou ainda durante o programa ao vivo Foto: Reprodução/TV Globo

Thaís venceu a prova do anjo na nona semana do BBB21. A goiana escolheu dar a imunidade para Viih Tube. Assim a paulista não pode ser votada nesta berlinda. Em seguida foi a vez do capixaba Arthur, o líder do BBB21, fazer a indicação. O ex-jogador e instrutor de crossfit escolheu Juliette para a berlinda, sem direito a disputar a Prova bate e volta.

Como Tiago Leifert adiantou na quinta-feira (25), a votação do nono paredão foi aberta, na sala, sem confessionário. No sábado (27), Gilberto atendeu ao Big Fone e colocou uma pulseira branca em Sarah. Com isso, a sister passou a ser a primeira a votar no domingo.

Indicada por Arthur, Juliette teve que fazer um contragolpe e indicar uma pessoa ao paredão. A advogada escolheu Rodolffo para a berlinda. Sarah, a mais votada pela casa, também teve um contragolpe. Ela selecionou Thaís para o Paredão.

Disputaram a prova bate e volta Rodolffo, Sarah e Thaís. A cirurgiã-dentista levou a melhor e se livrou da berlinda.