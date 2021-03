Enquete BBB 21: Juliette, Sarah ou Rodolffo? Vote em quem você quer fora da casa

Juliette, Sarah e Rodolffo são os participantes que integram o nono paredão do BBB 21. Com votos abertos e uma tensão palpável neste domingo (28), durante dinâmica utilizada pela primeira vez nesta edição, os brothers justificaram desafetos na sala do reality show ao vivo, e Arthur, líder da semana, confirmou a presença da paraibana na berlinda.

Durante a indicação, ele ressaltou os desentendimentos com Juliette, reafirmando que os dois não são aliados de jogo, apesar das constantes brincadeiras no confinamento.

"Fiquei bem surpreso com a forma que me tornei primeira opção de voto de uma pessoa. Hoje meu voto vai na Juliette e é a minha opinião do jogo no momento", disse ao falar sobre os últimos acontecimentos.

Em seguida, o anjo Thaís imunizou Viih Tube, enquanto o poder da tão comentada pulseira branca, dada por Gil após toque do Big Fone, foi revelado. Com isso, Sarah foi a primeira a iniciar a votação deste domingo.

Votando em Pocah, a brasiliense justificou que o voto seria por falta de opção nesta semana, apesar de já ter votado na cantora em ocasiões passadas. "É um voto que está doendo", reiterou.

Contragolpes com surpresa

Logo depois, a votação entre os integrantes da competição findou com Sarah indicada à berlinda, recebendo o total de quatro votos entre choro e discussões.

Entretanto, as surpresas da formação do paredão ainda reservaram momentos de nervosismo intenso para os brothers.

Dessa vez, Juliette, indicada pelo líder Arthur, e Sarah, indicada pela casa do BBB, tiveram a oportunidade de escolher em contragolpe com quem disputarão a preferência do público até terça-feira (30).

No fim, Rodolffo e Thaís foram os escolhidos e puderam participar da prova Bate e Volta.

Legenda: Pocah também recebeu votos durante a formação do paredão Foto: reprodução/Globoplay

Quem votou em quem?

Sarah - Pocah

Camilla de Lucas - Rodolffo

Thaís - Rodolffo

Viih Tube - Sarah

Juliette - Sarah

Rodolffo - Sarah

Caio - Sarah

Fiuk - Pocah

Pocah - Sarah

Gilberto - Rodolffo

João Luiz - Rodolffo

Legenda: Sarah e Rodolffo se desentenderam logo após a formação de paredão Foto: reprodução/Globoplay

Prova Bate e Volta

Assim como indicam as regras do programa, Juliette não participou da prova Bate e Volta, por ser a indicada do líder.

Sendo assim, Sarah, Rodolffo e Thaís, entre mais votado e indicados pelo contragolpe, foram encaminhados ao jardim para concorrer na sorte.

Durante a disputa, o trio precisou passar por três fases. Com diversos celulares, eles escolheram entre QR Codes, câmeras e modo noturno de um celular patrocinador do programa. Ao fim, Thaís escapou do paredão.