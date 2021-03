No paredão do BBB 21, Juliette chora na cozinha da xepa

A paraibana Juliette amanheceu chorando no BBB 21, nesta segunda-feira (29). Sozinha na cozinha da xepa, a emparedada preparou o café da manhã acompanhado de lágrimas. A sister sentou para comer e chorou sem dizer nada. Ela enfrenta Sarah e Rodolffo no nono paredão do reality, na terça-feira (29).

Juliette foi indicada à berlinda por Arthur, líder da semana, e perdeu o direito de disputar a prova bate e volta. Minutos depois, Gilberto acordou e chegou na cozinha. Ao ver o participante, a paraibana aconselhou ele a despertar Sarah para levantar e erguer a cabeça para o paredão. Ela ainda pediu que Gilberto fizesse o mesmo.

Na noite de domingo (28), logo após a formação do paredão, Juliette consolou Sarah após a sister ser a mais votada do paredão. A advogada foi atrás da consultora de marketing digital, em prantos após discussão com Rodolffo em votação aberta, e declarou: "O que você está sentindo hoje, eu senti outro dia".

Paredão gerou conflitos durante programa ao vivo

Legenda: Gilberto, Sarah e Rodolffo discutiram sobre votos durante formação de paredão

Juliette, Sarah e Rodolffo são os participantes que integram o nono paredão do BBB 21. Na transmissão, os brothers justificaram desafetos na sala do reality show ao vivo, e Arthur, líder da semana, confirmou a presença da paraibana na berlinda.

"Fiquei bem surpreso com a forma que me tornei primeira opção de voto de uma pessoa. Hoje meu voto vai na Juliette e é a minha opinião do jogo no momento", declarou o instrutor de crossfit durante a formação do paredão.

Em seguida, o anjo Thaís imunizou Viih Tube, enquanto o poder da tão comentada pulseira branca, dada por Gil após toque do Big Fone, foi revelado. Com isso, Sarah foi a primeira a iniciar a votação deste domingo.

Votando em Pocah, a brasiliense justificou que o voto seria por falta de opção nesta semana, apesar de já ter votado na cantora em ocasiões passadas. "É um voto que está doendo", reiterou.

Logo depois, a votação entre os integrantes da competição resultou com Sarah indicada à berlinda, recebendo o total de quatro votos entre choro e conflito.

Contragolpes levaram nomes ao paredão

A noite ainda foi de muita movimentação após a votação aberta dos participantes. Juliette, indicada pelo líder Arthur, e Sarah, votada pela casa do BBB, tiveram a oportunidade de escolher em contragolpe com quem iriam ao paredão.

No fim, Rodolffo e Thaís foram os escolhidos e puderam participar da prova Bate e Volta.



Thaís escapou do paredão por acertar as diferentes rodadas da disputa.