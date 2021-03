A brasiliense Sarah Andrade deve ser a eliminada no nono paredão do BBB 21, segundo aponta a parcial da enquete oficial do Diário do Nordeste. Segundo os números, a analista de marketing deve deixar o programa com 63% dos votos do público.

Nome discutido amplamente nas redes sociais desde a noite de domingo (29), Sarah vem sendo apontada como principal conflito de Juliette no confinamento. Durante a formação de paredão, ela recebeu quatro votos dos participantes do reality em dinâmica aberta.

Rodolffo e Juliette, os outros dois integrantes da berlinda, também foram votados na enquete, porém ainda aparecem com números menos expressivos. A paraibana, por exemplo, recebeu pouco mais de três mil votos, com 4,4%, entre pouco mais de 79 mil cliques já computados.

O sertanejo, logo após Sarah, é quem aparece com menos preferência entre os espectadores. Até o momento, ele recebeu 32,6% dos votos totais da pesquisa.

Formação de paredão

Ainda no fim da noite de domingo (28), Juliette, Sarah e Rodolffo terminaram como os competidores na berlinda da semana. Indicada pelo líder Arthur, Juliette não teve autorização para participar da prova Bate e Volta.

Durante votação aberta, Thaís, anjo da semana, imunizou Viih Tube. Enquanto isso, Sarah, que estava com a pulseira branca do Big Fone, foi a primeira votar, mas acabou sendo a indicada pela casa.

Legenda: Sarah chorou com os votos recebidos por Caio e Rodolffo Foto: reprodução/Gshow

Sendo assim, Juliette, indicada pelo líder Arthur, e Sarah, indicada pela casa do BBB, tiveram a oportunidade de escolher em contragolpe com quem disputarão a preferência do público até terça-feira (30).

No fim, Rodolffo e Thaís foram os escolhidos e puderam participar da prova Bate e Volta. No entanto, Thaís conseguiu escapar.