TV Globo anuncia que Tadeu Schmidt apresentará o BBB, e Maju Coutinho assumirá o 'Fantástico'

A TV Globo anunciou na noite deste domingo (10), durante o "Fantástico", que Tadeu Schmidt deixará o programa para apresentar o Big Brother Brasil (BBB) a partir de 2022. Poliana Abritta, então, dividirá o dominical com Maria Júlia Coutinho, que sairá do "Jornal Hoje".

Schmidt substituirá Tiago Leifert no comando do reality show global. Leifert deixará o canal a partir do ano que vem.

Nos próximos dias, será revelado quem ficará à frente do quadro esportivo "Os Cavalinhos do Fantástico", que Schmidt mostrava a cada edição do "Show da Vida".

De acordo com a emissora carioca, César Tralli assumirá o "Jornal Hoje". Alan Severiano vai para o "SP1" no lugar de Tralli.

'Fogo no parquinho'

No fim da edição da revista eletrônica, o Big Fone tocou, e o diretor de Gênero de Variedades da TV Globo, Boninho, comunicou sobre a ida de Schmidt para o BBB.

"Fala, Tadeu! Por que você foi atendeu ao Big Fone? Todo mundo sabe que o Big Fone, geralmente, tem alguma consequência. Então, eu vim aqui para falar para todo mundo que você vai ser o nosso novo apresentador do Big Brother, e que a gente está muito feliz que você topou essa loucura com a gente, essa nave maluca, esse fogo no parquinho".

"Enfim, como é que vai ser o Tadeu, agora, sem os cavalinhos (quadro do "Fantástico") e com a galera que está para chegar? Então, olha, vamos nessa. BBB 22. Estamos te esperando com muita alegria", acrescentou.

'Missão'

Na sequência, o novo titular do reality show global falou que está "muito feliz" e "orgulhoso" por ter sido convidado para encarar a "missão". "O BBB é o máximo, e é uma honra enorme fazer o mesmo trabalho que foi feito por Tiago Leifert e Pedro Bial, dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira, e logo quando o programa completa 20 anos".

"Eu só quero agradecer. Muito obrigado, TV Globo, por ter confiado a mim essa responsabilidade. Eu tô radiante, empolgadíssimo e, ao mesmo tempo, com o coração apertado, né? Porque vou deixar o "Fantástico". Estou aqui há 14 anos. Catorze anos de realização plena, de tantos momentos que mudaram a minha vida, e eu nunca vou esquecer. Eu amo o "Fantástico" por tantos motivos... mas eu não vou me estender, não, senão eu vou chorar, e não está na hora de chorar. Isso não é uma despedida, ainda", complementou Tadeu Schmidt.