Tiago Leifert deixará a TV Globo no fim do ano, anuncia emissora

A TV Globo anunciou, na tarde desta quinta-feira (9), que Tiago Leifert deixará a emissora em dezembro. Em comunicado, a emissora informou que "o apresentador amadureceu a vontade, que já havia manifestado no ano passado, de parar e preferiu não renovar seu contrato com a empresa".

Os novos apresentadores de 2022 do ‘Big Brother Brasil’ e do ‘The Voice Brasil’ ainda serão definidos.

“A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora!", disse Leifert em texto divulgado pela Globo.

"A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo. Eu cresci aqui, como pessoa e como profissional. Aliás, faz 20 anos que saí de casa para estudar nos EUA com a missão de um dia trabalhar na Globo. Eu consegui muito mais do que imaginava, e estou no momento perfeito, pessoal e profissionalmente, para encerrar esse capítulo que durou duas décadas".

"Tudo deu certo, foi lindo demais. Saio maduro, sem pressa, feliz e pronto para o mundo que está à minha frente".

Segundo a Globo, Tiago Leifert apresentará a décima temporada do ‘The Voice Brasil’ até o dia 23 de dezembro.

Através de seu Instagram, Tiago Leifert também comunicou sua saída da emissora, destacando seus quase16 anos como funcionário.

"Tomar a decisão de ir embora foi extremamente difícil, mas é o que eu quero neste momento. E tenho certeza que posso voltar um dia", disse.

Tiago Leifert na TV Globo

Tiago Leifert começou na TV Globo ainda em 2004, como apresentador e editor na Rede Vanguarda, afiliada no interior de São Paulo. Foi para o SportTV em 2006, como repórter. E logo virou editor-chefe do ‘Globo Esporte’, apresentando e sendo o responsável pela mudança no formato do jornal.

Em 2012, assumiu a versão brasileira do ‘The Voice’ e, em 2015, passou a apresentar o matinal ‘É de Casa’, aos sábados.

Esteve à frente, ainda, da ‘Central da Copa’, em 2010, 2014 e 2018, e participou do crescimento da franquia ‘Voice’, apresentando a primeira temporada da versão ‘Kids’.

Em 2016, o apaixonado por games e pelo universo geek ganhou o programa ‘Zero 1’. Mas foi em 2017 que assumiu o comando do BBB, comandando edições históricas do programa.

Em junho deste ano, apresentou o Domingão durante uma licença médica de Fausto Silva e, depois, no ‘Super Dança dos Famosos’.

"Parceria se transformou em amizade", diz Boninho

Também pelas redes sociais, o diretor Boninho disse estar com o coração apertado com a saída de Leifert, mas agradeceu a parceria nos inúmeros projetos que estiveram juntos.

"Você foi um mega parceiro em todos os projetos que fizemos juntos, Zero1, Voice, É De Casa, Central da Copa, Dança dos Famosos e finalmente, o nosso BBB. Um fenômeno lindo que teve temporadas inesquecíveis com você", comenta.

"Uma parceria que se transformou em amizade, respeito e admiração. Mesmo sabendo que teremos um Voice inteiro pela frente, o projeto que deu início a nossa jornada, confesso que já estou com saudades. Mas tudo bem, porque vamos continuar com nossos almoços, nossos papos e trocas de ideias. Com o coração apertado, obrigado por tudo, meu amigo", concluiu Boninho.

Foto: Reprodução Instagram

Famosos repercutem

O apresentador Marcos Mion, recém-contratado pela TV Globo, também publicou mensagem direcionada a Tiago.

"Você é um dos grandes. Que eu me pego assistindo e tomando nota. Nesse meio é difícil fazer amigo, mas saiba que aqui você tem um, irmão", disse.

A campeã do BBB21, Juliette Freire, disse que o apresentador fez história e assim continuará por onde estiver.

"Amigo, eu sou apegada, mas sei que a vida é feita de fases e precisamos vivê-las intensamente. É assim que as coisas fazem sentido. Você já fez história, e assim continuará fazendo, por onde quer que vá. Desejo toda a sorte do mundo nessa nova fase e estarei sempre aqui te aplaudindo!", disse.

A cantora Iza agradeceu a oportunidade de trabalhar com Leifert. "Você é GIGANTE. E sabe de todo meu amor e admiração por você. Sou fã de carteirinha e me sinto grata pela oportunidade de trabalhar e aprender tanto contigo! Brilha muito, maninho!".