Dudu Braga casou-se 25 dias antes da morte, com a presença de Roberto Carlos

O baterista e produtor musical Dudu Braga, que morreu nesta quarta-feira (08) — após luta contra um câncer peritônio — casou-se há 25 dias com Valeska Braga, após 18 anos do início do relacionamento. O filho de Roberto Carlos promoveu uma cerimônia restrita a poucos amigos e familiares, com a participação do pai.

Na época da cerimônia, Dudu disse à revista Caras que o casal decidiu não adiar mais o evento: "Adiamos muito tempo e como fiquei doentinho, veio uma preocupação. Além disso, Laura está com cinco anos, está crescendo, e pôde trazer as alianças, é muito especial".

O baterista faleceu nesta quarta-feira e deixou a esposa e três filhos: Giovanna, Gian Pietro e Laurinha.

Pelé presta solidariedade a Roberto Carlos

Legenda: Pelé postou foto em momento com Roberto Carlos na década de 1980 Foto: Reprodução/Instagram

Em internação por retirada de tumor, o ex-jogador de futebol Pelé fez questão de fazer uma aparição em seu perfil nas redes sociais para prestar solidariedade a Roberto Carlos. No Instagram, o rei do futebol mandou mensagem de positividade ao amigo.

"Estou me recuperando bem, mas hoje quero mandar todo meu carinho, amor e orações ao meu grande amigo Roberto Carlos”, escreveu ele ao resgatar um imagem antiga dos dois.