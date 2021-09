Morre Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, aos 52 anos

O produtor musical Dudu Braga, filho de Roberto Carlos, morreu nesta quarta-feira (8) aos 52 anos. Ele estava internado em coma para tratar um câncer no peritônio, uma membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal. A doença foi descoberta em setembro do ano passado. As informações são da revista Contigo!.

Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, e a morte foi confirmada por pessoas próximas ao produtor que estavam na unidade de saúde. O velório de Dudu Braga será restrito aos familiares mais próximos.

Ele deixa a esposa Valeska Braga e a filha Laura, de quatro anos. Segundo a revista Rolling Stone, o artista havia vencido duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.

Doença podia não ter cura

Na ocasião da descoberta da doença, o produtor musical afirmou, em entrevista a José Luiz Datena, que a doença podia não ter cura. "Talvez viva de quimio em quimio", comentou. Ele destacou que o novo diagnóstico foi um baque, o que o mudou como pessoa.

"Eu sempre fui um cara muito resiliente, acho que pela questão da visão [ele era deficiente visual], sei que não tenho controle sobre tudo, então vou ter que aprender a lidar com isso", disse à época. "Estou de peito aberto, dessa vez resolvi falar, na outra não falei muito a respeito".

Em agosto, Dudu Braga disse, à revista Quem, que estava fazendo quimioterapia, prevista em oito sessões. Ele explicou que o tumor no pâncreas foi metastático — quando passa do órgão em que começou para outras partes do corpo — e acabou voltando no peritônio.

"Apareceram três pontinhos no peritônio. Fiz o tratamento, fiquei bem, e voltou [o câncer] há um mês", relatou, acrescentando que os médicos resolveram entrar com uma medicação nova. Mesmo internado, o produtor comentou estar ativo: "Faço o programa da rádio, as palestras, as lives, tudo aqui do hospital. Se tivesse um programa na TV, apresentaria daqui", disse.