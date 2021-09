Caio Ribeiro aparece careca em tratamento contra câncer

O comentarista esportivo Caio Ribeiro revelou imagem, nesta terça-feira (7), dos efeitos do tratamento contra um câncer. Em stories do Instagram, ele publicou foto careca. Dias antes, ele havia relatado a queda de cabelo em vídeo na rede social.

Em outra foto, Caio falou sobre mensagens de carinho que está recebendo e compartilhou clique ao lado dos filhos, João e Valentina. "Dessa enxurrada de carinho que tenho recebido, esse abraço é especial", escreveu ele, em uma foto abraçado com a herdeira.

Legenda: Caio Ribeiro com os filhos Foto: Reprodução/Instagram

O comentarista esportivo Caio Ribeiro foi diagnosticado com linfoma de Hodgkin e começou o tratamento contra a doença depois do aparecimento de um caroço na região do pescoço.

"Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar", explicou Caio Ribeiro no início de setembro.

Quimioterapia e trabalho

O ex-jogador, que atualmente tem 46 anos, disse que decidiu tornar público o tratamento com o objetivo de tranquilizar os fãs. Na ocasião, ele também mencionou algumas consequências da quimioterapia, como a queda do cabelo.

"Pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte, porque tenho certeza de que a gente vai passar por tudo isso junto", afirmou.

Também na publicação, ele contou que estará presente na transmissão de Brasil e Argentina, que acontecerá no domingo (5), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

O que é linfoma de Hodgkin?

Linfoma ou Doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos que produzem as células responsáveis pela imunidade e vasos que conduzem essas células através do corpo, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer.

Ele tem a característica de se espalhar de forma ordenada, de um grupo de linfonodos para outro grupo, por meio dos vasos linfáticos.