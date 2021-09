Célio Moreira, a Zebrinha do 'Fantástico' e irmão de Cid Moreira, morre no Rio de Janeiro

Célio Moreira, conhecido por ser a voz da Zebrinha no “Fantástico”, morreu na noite de quinta-feira (2) aos 89 anos, em Petrópolis (RJ). O locutor, irmão de Cid Moreira, tratava um câncer no intestino e não resistiu ao pós-operatório. A informação foi confirmada por familiares ao jornal O Globo.

Como intérprete da Zebrinha do "Fantástico", ele informava o resultado da loteria esportiva as domingos. Outro trabalho marcante foi como o “sombra”, locutor misterioso do Jornal de Vanguarda (1966), que dava notícias mostrando apenas a silhueta.

Os irmãos eram bem próximos. Em fevereiro deste ano, Célio comemorou os 89 anos com um almoço.

Legenda: Cid Moreira e Célio Moreira em recente almoço Foto: Reprodução/Instagram

Outro encontro registrado nas redes sociais aconteceu recentemente. Em agosto, vídeos de Cid Moreira e Célio Moreira juntos foram publicados no Instagram. Em momento familiar, os dois aparecem em almoço e tomando um café em Itaipava (RJ).



O corpo do locutor será cremado nesta sexta-feira no Crematório da Penitência, no Rio de Janeiro.