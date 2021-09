Morre Sarah Harding, ex-integrante do grupo Girls Aloud, aos 39 anos

A cantora Sarah Harding, uma das integrantes do grupo Gilrs Aloud, morreu neste domingo (5), em consequência de um câncer de mama. A notícia foi confirmada pela mãe da artista, através de uma rede social.

Ela havia anunciado ainda em agosto de 2020 que tinha sido diagnosticada com a doença, já em fase de metástase.

"No início do ano eu fui diagnosticada com câncer de mama e há algumas semanas eu recebi a notícia devastadora de que o câncer avançou para outras partes do meu corpo. Atualmente, estou passando por sessões semanais de quimioterapia e estou lutando o máximo que eu posso", afirmou a cantora na ocasião.

Harding ficou famosa em 2002, como uma das concorrentes do programa de novos cantores "Popstars: The rivals". O Girls Aloud foi a banda formada nesse concurso televisivo.

O conjunto emplacou diversas músicas na parada do Reino Unido. Seu single de estreia, "Sound of the Underground", ficou em primeiro lugar nas paradas no final daquele ano, sendo o primeiro de quatro singles no topo das paradas durante sua carreira.

Em 2013, a Girls Aloud anunciou seu fim. Harding ainda lançou um EP solo, teve um papel curto na série Coronation Street e apareceu em reality shows, incluindo o show de talentos de ginástica "Tumble", além de ganhar a 20ª temporada do "Celebrity Big Brother", em 2017.