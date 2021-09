Marcos Mion estreia novo 'Caldeirão' com artistas convidados e quadros inéditos

Marcos Mion fez sua tão sonhada estreia na TV Globo. Na tarde deste sábado (4), a emissora exibiu a primeira edição do novo ‘Caldeirão’, sob o comando do apresentador.

Entre os convidados, Mion recebeu Juliana Paes e Paulo Vieira no quadro ‘Tem ou não tem’. Cada um dos participantes levou sua família e amigos para a disputa de R$ 30 mil, que foi vencida pela equipe de Paulo.

Já Ana Furtado e Tiago Leifert participaram do ‘Sobe o Som’ contra Larissa Manoela e seu amigo Ramón. A banda ‘Lucio Mauro e Filhos’ agitou o jogo, que também contou com a participação de atrações como Barões da Pisadinha e Mumuzinho (que cantou Stevie Wonder).

Na dinâmica da brincadeira, os participantes tiveram que advinhar, pelo toque dos instrumentos musicais, qual atração estava atrás do telão.

Legenda: Juliana Paes e Paulo Vieira competiram no quadro ‘Tem ou não tem’ Foto: Globo/João Cotta

Repercutiu na semana

No ‘Isso a Globo Mostra’, foi vez do apresentador comentar cenas marcantes da programação da Globo e os momentos que mais repercutiram com o público durante a semana.

O público também ficou em evidência no programa no quadro ‘Mamãe, tô na Globo!’, ao mandarem vídeos e fotos que foram exibidos no programa.

O novo ‘Caldeirão’ tem direção artística de LP Simonetti, direção geral de Geninho Simonetti e direção de gênero de Boninho.