Larissa Manoela e André Luiz Frambach assumem romance, afirma site

Larissa Manoela e André Luiz Frambach formam o casal da vez na mira das redes sociais. Eles foram fotografados juntos, pela primeira vez, na Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (3). Os atores ficaram mais próximos por conta das gravações do filme "Modo Avião", da Netflix. O carioca confirmou o romance em entrevista ao site da Quem.

Os rumores da união dos dois começou em julho, mas a aproximação do casal iniciou em agosto. "Somos solteiros e estamos nos conhecendo, nos permitindo", declarou o ator.

Em conversa com o portal, André afirmou ainda que não estava mais namorando Rayssa Bratilieri quando voltou os olhares para Larissa. "Nunca houve traição, sempre houve muito respeito no meu relacionamento com Rayssa", garantiu.

André e Rayssa Bratilieri anunciaram o fim do namoro de dois anos no fim de julho deste ano. Nas redes sociais, eles contaram aos fãs que decidiram seguir caminhos diferentes.

"Hoje estamos aqui de coração aberto pra dizer que não estamos mais namorando. Voltamos a ser apenas grandes e bons amigos. Ciclos se iniciam e se encerram e é preciso saber enxergar e respeitar seus finais. Começamos a ver que alguns objetivos e sonhos das nossas vidas estavam divergindo e tomamos a decisão de cada um seguir a sua estrada", começava no texto.

Já Larissa Manoela vivia a solteirice desde o fim do relacionamento com o Leo Cidade, em fevereiro deste ano.

Quem é André Luiz Frambach?

Legenda: André Luiz Frambach em produção de filme da Netflix Foto: Reprodução/Instagram

André Frambach começou a carreira de ator com apenas nove anos, participando da peça "Histórias do Arco da Velha". Em 2007, fez sua estreia na televisão, interpretando, na fase criança, o cantor o Leandro, da dupla Leandro e Leonardo, no especial "Por Toda Minha Vida". No ano seguinte, viveu o pequeno Davi na minissérie "Queridos Amigos".

Em 2018, integrou no elenco vigésima sexta temporada de "Malhação", interpretando Márcio, um dos protagonistas da trama. Já em 2019, viveu Julinho, um dos protagonistas da novela das "Éramos Seis".