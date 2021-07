Larissa Manoela estaria vivendo romance com André Luiz Frambach

A atriz Larissa Manoela teria começado um relacionamento com o ator André Luiz Frambach. Os dois já contracenaram juntos no filme "Modo Avião", da Netflix, vivendo um par romântico na obra. As informações são do portal IG.

O novo romance vem logo após especulações de que a atriz teria reatado namoro com o ator Leo Cidade, terminado em fevereiro deste ano. Os boatos sobre o retorno vieram após os dois terem ido ao show do cantor Justin Bieber em Las Vegas, nos Estados Unidos, e publicado fotos e vídeos da apresentação nas redes sociais. Os dois, contudo, estavam em locais diferentes.

Já Frambach terminou com a atriz Rayssa Bratillieri em janeiro. O affair do novo casal começou quando ambos se viram solteiros. Os dois moram no Rio de Janeiro.

Larissa e André Luiz foram vistos juntos ao visitarem o ator Eike Duarte, com quem eles também atuaram no filme. A esposa de Eike, Natália Vivacqua, e a filha deles também estavam presentes.

Legenda: Uma foto do encontro foi publicada nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

O casal, no momento, está ao aguardo do início de suas próximas novelas. Larissa Manoela será protagonista de "Além da Ilusão" — na qual, segundo o portal Pure People, terá dois papéis —, e André está no elenco de "Cara e Coragem", na fila para o horário das 19 horas. As duas tramas são da Globo.

Atriz negou namoro com amiga

Ainda no começo deste mês, Larissa Manoela negou, nas redes sociais, estar namorando a amiga Bianca Palheiras, com quem tinha viajado aos Estados Unidos.

"Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021", escreveu. Na sequência de publicações, ela disse que não seria tabu assumir um relacionamento lésbico, mas esse não seria o caso.

"Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse!", lamentou.