Larissa Manoela nega boatos de namoro com amiga e pede respeito nas redes sociais

A atriz Larissa Manoela usou as redes sociais no último domingo (4) para negar rumores de namoro com uma amiga, com quem tem viajado pela Flórida, nos Estados Unidos. Em uma série de publicações, a artista lamentou as especulações do fim de semana.

"Gente, que coisa mais desnecessária ficar tendo que falar de orientação sexual em pleno 2021", escreveu de início. Na mesma rede social, diversos usuários citaram a viagem de Larissa e da amiga dela, Bianca Palheiras, com quem a global tem passeado pelos parques da Disney.

Legenda: Bianca Palheiros, amiga de Larissa Manoela, tem acompanhado a atriz em passeios nos EUA Foto: reprodução/Instagram

"Dito isto, não, não estou namorando a minha amiga, conforme estão criando essa fic sem noção! Isso é mentira. Mulheres, ou elas são rivais, ou são namoradas? Oi? Que mundo é esse!", continuou no mesmo desabafo.

Larissa Manoela está solteira desde o mês de fevereiro deste ano, após anúncio do término do relacionamento com o ator Léo Cidade.

Sem tabu

Ainda conforme as publicações, Larissa deixou claro que não seria tabu assumir um relacionamento lésbico, mas que este não seria o caso.

Legenda: O posicionamento da atriz foi feito em uma série de tuítes Foto: reprodução/Twitter

"Chega de preconceito, de querer limitar o amor das pessoas. Não tenho dúvidas sobre a minha orientação sexual. Sim, eu sou hétero", completou ao também comentar que o posicionamento era destinado diretamente aos fãs.

Além de negar os boatos, a jovem de 20 anos fez questão de defender a amiga dos ataques na Internet e reiterou que outras colegas também devem acompanhá-la em viagens futuras.

Legenda: Larissa não chegou a citar o nome de Bianca, mas defendeu a amiga Foto: reprodução/Instagram

Por fim, também pontuou o desejo de ser mais uma aliada nos debates relacionados à comunidade LGBTQIA+.

"Estou aqui para potencializar a luta dessas pessoas que, você pode até fingir que não sabe ou mesmo não ligar, mas que é uma luta diária em busca de dignidade e respeito", relatou.