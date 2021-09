Viviane Araújo e Guilherme Militão se casam no Rio de Janeiro

Viviane Araújo, 46, e Guilherme Militão, 32, se casaram na noite desta sexta-feira (3), no Rio de Janeiro (RJ). A tradicional marcha nupcial foi tocada na entrada da noiva. Em vídeos no Instagram da atriz, os seguidores puderam acompanhar cada momento do casamento.

Os padrinhos e madrinhas dos noivos entraram na cerimônia ao som de "Amizade é Tudo" de Thiaguinho. Daminhas de honra percorreram o local do casório com a música "Mundo Ideal", tema do filme Aladdin.

A entrada de Viviane Araújo foi um dos momentos mais aguardados pelos convidados. A noiva entrou com a mãe ao som de "Ainda Bem", da cantora Marisa Monte.

Gretchen, o marido, o músico Esdras de Souza, e o apresentador David Brazil foram alguns dos nomes convidados do casamento.