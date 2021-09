Mc Poze do Rodo e Vivianne Noronha terminam relacionamento após anúncio de 3° gravidez

O cantor MC Poze do Rodo, 20 anos, e a influenciadora digital Vivianne Noronha, 17, terminaram o namoro em meio à espera do terceiro filho do casal. A gravidez foi anunciada há poucos dias, e os dois já são pais de Júlia e Miguel.

A informação sobre o término foi divulgada pelo rapper nos Stories do Instagram, conforme o portal UOL. "Rapaziada, só passando pra dizer que eu e Vivianne não estamos mais juntos! Não fica me enchendo de mensagens dizendo o que eu tenho que fazer ou deixar de fazer. Minha vida pessoal filho da pu** nenhum pode palpitar!", escreveu.

O artista acrescenta que "está tudo bem" entre os dois. "Já conversamos e nos resolvemos, só que decidimos cada um seguir seu caminho. Mas sem problemas, tudo bem até porque estamos esperando mais uma princesa chegar", pontuou, pedindo que os seguidores parem de enviar mensagens a ele ou à ex-companheira.

"Desejo tudo de bom e do melhor pra ela, que ela seja muito feliz", finalizou. A publicação, porém, não está mais disponível.

Segundo o portal Metrópoles, o funkeiro teria ido a uma casa noturna, no Rio de Janeiro, com outras pessoas do meio da música carioca, sem a presença da namorada. Vivianne, contudo, soube da atitude e não ficou satisfeita, de acordo com informações do perfil do Instagram Gossip do Dia.

Grávida passou mal

Na última quinta-feira (26), a influenciadora publicou registros em um hospital, ao qual se dirigiu após se sentir "fraca demais".

Na unidade de saúde, ela passou por exames de sangue e testes para Covid-19. "Tem coisas que só acontecem comigo. Eu só queria chegar em casa e descansar, mas vou esperar o exame de sangue sair o resultado para passar pelo médico novamente", relatou na ocasião.