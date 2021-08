MC Poze do Rodo rebate críticas pela 3ª gravidez de namorada e ameaça: 'vão escutar poucas e boas'

O funkeiro MC Poze do Rodo, 20 anos, ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais nessa segunda-feira (23) após anunciar a terceira gravidez da companheira, a blogueira Vivianne Noronha, 17. Os dois esperam uma menina.

Diversos usuários se surpreenderam no Twitter após o anúncio da nova gestação. Os dois já são pais de Júlia, de dois anos e três meses, e Miguel, de oito meses. Houve alegações de romantização de gravidez na adolescência, entre outras críticas.

Em razão da repercussão, o cantor chegou a desativar o perfil no Twitter, divulgando a ação por meio dos Stories do Instagram. "Sou de raça demais pra bater boca com o povo dessa rede social [Twitter]", afirmou ele.

MC Poze

No entanto, o funkeiro se posicionou mais uma vez sobre o assunto, nesta terça-feira (24), após comentário da ex-BBB Camilla de Lucas — ela escreveu, no Twitter, sobre ter "medo de engravidar na adolescência, aos 26 anos", segundo o jornal Extra. O tuíte não está disponível.

"Tem vagabundo aí, tem gente pensando que é 'artista', tá falando gracinha... Se me pegar 'jupirado', puto e bolado — coisa que não tô, porque tô na maior paz —, vai me pegar marcando aqui no Instagram", bradou MC Poze nos Stories do Instagram, emendando com uma ameaça.

"Rapazeada do BBB, que tava no BBB e tava falando gracinha: cuidado, hein? Na hora em que eu virar o jogo aqui, de putão, vocês vão escutar poucas e boas. Se prepara".

Enraivecido e sem citar nomes, o funkeiro alegou que as pessoas "só falam por alto". "É melhor dar uma recuadinha. Ninguém fala direcionado [...] Comigo não tem essa não; se eu suspeitar, vou falar tudo aqui".

Vivianne Noronha

Vivianne Noronha também publicou sobre o assunto, mencionando que ser mãe é passar "por um dos momentos mais magníficos que uma mulher possa ter".

Legenda: Influenciadora postou registros da ultrassonografia no Instagram Foto: reprodução/Instagram

"Mesmo num mundo cheio de pessoas maldosas, seremos amor, pois é disso que sou feita e é apenas isso que temos a oferecer", escreveu.

O que disse Camilla de Lucas

A ex-BBB, atualmente apresentadora dos bastidores do programa The Masked Singer Brasil, publicou, na tarde desta terça, tuíte esclarecendo a confusão sobre o assunto.

"Eu fiz um post falando sobre mim, de uma conversa que tive com meu namorado e as pessoas estão vinculando ao Poze e a esposa grávida", afirmou. "Parem de propagar notícias falsas e inverdades".

Na sequência, a ex-BBB diz ter enviado mensagem ao artista e à esposa dele para explicar o "caos que a internet causa". "Gente, já chega", lamentou.

Ainda na madrugada desta segunda, Camila afirmou que, antigamente, desejava ter três filhos com 25 anos, o que não mais corresponde à realidade. "Hoje, com 26, penso em ter um só com 30. E olhe lá", pontuou.