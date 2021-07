Com Ivete Sangalo e Camilla de Lucas, 'The Masked Singer Brasil' começa em agosto; conheça jurados

Quem pensou que os reality shows da Globo tinha acabado estava enganado: o "The Masked Singer Brasil" chega ao ar no dia 10 de agosto. A atração será comandada pela cantora Ivete Sangalo e terá a ex-BBB Camilla de Lucas mostrando os bastidores da competição. Mas os participantes não param por aí.

Legenda: Jurados têm diferentes relações com o mundo musical Foto: divulgação/Fernanda Tiné

Quarteto formado por Taís Araújo, Rodrigo Lombardi, Simone (da dupla com Simaria) e Eduardo Sterblitch estará ao lado da dupla de apresentadores para desvendar quem são os participantes da edição e avaliar as apresentações no palco da atração.

Como funciona o reality

O "The Masked Singer" é uma competição musical em que celebridades se apresentam usando fantasias e só são reveladas após eliminação da disputa. Participam artistas de diversos segmentos, mas os protagonistas verdadeiros são os figurinos usados.

Ao longo do programa, pequenos vídeos dão dicas sobre quem são os famosos fantasiados. O time de jurados terá de avaliar as performances musicais de sua preferência e tentar adivinhar o nome por trás de cada disfarce.

Dessa forma, os participantes preferidos são salvos pelos jurados. O menos votado para ficar é eliminado da competição e revelado posteriormente.

A partir do terceiro programa, porém, haverá uma surpresa: um convidado especial se unirá ao grupo de jurados, dividindo a missão de julgamento e adivinhação dos participantes.

Com base em um formato sul-coreano, o reality já foi exportado para mais de 40 países, fazendo muito sucesso.

Expectativa dos jurados

O corpo de jurados está ansioso para participar do reality. Embora tenha atuado como técnica por três temporadas do "The Voice Kids", Simone acredita que a tarefa de "detetive" não será fácil.

"Aqui a gente não sabe de nada, tudo é muito sigiloso, as pessoas fantasiadas estão totalmente cobertas", explica. "É uma missão que temos de sermos detetives, vai ser difícil, mas o grande segredo disso tudo é se divertir e eu quero viver isso".

A atriz Taís Araújo, que foi apresentadora das duas últimas temporadas do Popstar, agora terá uma atribuição diferente no programa musical — a qual será encarada da melhor forma.

"Ser jurada no 'The Masked Singer' é uma coisa leve, para gente ser feliz. Temos um comprometimento de se divertir e de divertir o público de casa também", diz ela. A opinião é compartilhada pelo humorista e cantor Eduardo Sterblitch: "Acho que o melhor é a gente sentir o presente e aproveitar a oportunidade".

O ator Rodrigo Lombardi revelou que, apesar de ser fã e acompanhar as versões de outros países, a situação não será a mesma. "Quando eu assisto em casa, eu tenho uma boa porcentagem de acertos. Mas quando você está lá para adivinhar mesmo, é diferente".

O programa

O "The Masked Singer Brasil" é uma coprodução da TV Globo com a Endemol Shine Brasil. A supervisão artística fica por conta de Adriano Ricco (Globo), e a direção artística é de Marcelo Amiky (Endemol Shine Brasil).