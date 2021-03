Simone e Simaria não serão técnicas do 'The Voice Kids' na edição de 2021

A dupla Simone e Simaria anunciou, nesta terça-feira (9), que não participará do time de técnicos do "The Voice Kids" na temporada de 2021. As irmãs se afastarão para se dedicar à família, uma vez que Simone recentemente deu à luz a Zaya, em fevereiro.

"Agora com a minha bebezinha, não vamos entrar em estúdio, mas esperamos em breve estar com a família The Voice Kids e com os nossos passarinhos que cantam e encantam neste programa", declarou Simone.

Devido também ao agravamento da pandemia de Covid-19, a dupla entendeu, segundo informações da assessoria, que serão necessários mais cuidados. O cronograma de gravação, com logística entre Rio de Janeiro e São Paulo, aliados à maternidade, foram os fatores-chave para a decisão.

"Agradecemos muito a parceria nestes três anos, com a TV Globo. Temos o The Voice Kids como uma família e este sentimento não vai mudar. Mas estaremos acompanhando a atração e torcendo pelos grandes talentos que estarão no programa", comenta Simaria.

Trabalho

A dupla de sertanejas seguirá divulgando o "Debaixo do meu Telhado", seu mais recente DVD, que já conta com 180,4 milhões de visualizações no YouTube. A música de trabalho "Foi Pá Pum", tem 125 milhões de views.