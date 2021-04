Ivete Sangalo será apresentadora de novo reality americano apresentado no Brasil

Para os que adoram reality show, a novidade é boa: Ivete Sangalo será a apresentadora de 'The Masked Singer', programa de formato sul-coreano no qual participantes famosos se apresentam com máscaras em batalhas musicais.

Veiculado em mais de 14 países, o reality, também chamado de "talent show", já obteve sucesso em locais como os Estados Unidos e no Reino Unido, por exemplo.

Em solo brasileiro, no entanto, ainda não há informações sobre qual emissora irá fazer a transmissão ou quando ele fará estreia.

Apesar de ter a música como fator principal, se engana quem pensa que ele funciona nos mesmos moldes de programas como 'The Voice', por exemplo.

A surpresa vai além do fato da boa música no palco, segundo aponta a parceria entre Endemol Shine, Universal Music e a Iessi, responsáveis pela chegada do programa em solo brasileiro. Exatamente por isso, montamos um guia sobre o que já se sabe sobre o programa. Confira:

Como funciona o 'The Masked Singer'?

É importante saber que o formato não deverá ser realizado com anônimos. Caso o original seja replicado, celebridades integrarão o elenco para apresentações com fantasias, escondendo as verdadeiras identidades.

Geralmente, o público e os jurados do programa permanecem "no escuro", sem saber quem está performando durante o programa. O objetivo, claro, é o de comentar a apresentação musical do ponto de vista técnico, mas também fazer palpites sobre quem está cantando.

Para incrementar o programa, cada episódio traz confrontos diretos entre os participantes. Em uma espécie de batalha, eles escolhem uma canção e devem mostrá-la na voz real, apesar dela ser alterada nas conversas com os jurados.

Sendo assim, em conjunto, o público e os jurados devem decidir o vencedor da batalha, colocando o outro participante em risco de eliminação.

Como os participantes são eliminados?

Já em risco após as batalhas, o público ganha papel essencial para definir quem deixará o programa a cada episódio.

Dessa forma, todos os perdedores das batalhas mostradas no episódio entram para uma nova votação, enquanto o mais rejeitado tira a fantasia, revelando a identidade antes de ser eliminado. Veja:

Exatamente por isso, vale lembrar, eles não informam os nomes durante a participação. No fim das contas, eles são definidos pelas fantasias escolhidas, entregando o nome real só ao fim do episódio.

Quem pode participar do 'The Masked Singer'?

De acordo com o formato original, famosos de várias áreas podem ser escolhidos para integrar o elenco do reality. Comediantes, cantores, atores, atletas e até mesmo influenciadores podem ser definidos, mas é necessário ter uma voz potente.

Legenda: Ivete ainda não se pronunciou sobre a novidade Foto: reprodução/Instagram

Nos Estados Unidos, nomes como Michelle Williams, Seal, Bella Thorne e Jesse McCartney já participaram.

Assim como em outros países, vence quem tiver a combinação de carisma, melhor desempenho nas câmeras e melhor voz, além de um pouco de sorte.