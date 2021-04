Marido de Ivete Sangalo é criticado e pede desculpas por dizer que cozinheira passou Covid à família

O marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady, pediu desculpas após afirmar a cozinheira da família foi responsável por contaminá-los com Covid-19. Em live realizada na quarta-feira (7) com a atriz Regina Casé, o nutricionista contou que ele, Ivete e o filho do casal, Marcelo, cumpriram o isolamento necessário e estavam recuperados da doença.

"Estávamos meio entocados. A Covid chegou por uma funcionária, uma cozinheira. O que a gente pode fazer a gente fez. Mas esse lance de o funcionário passar uma semana aqui e folgar... Enfim, ela acabou trazendo para cá, mas está tudo bem", disse na transmissão. A colocação de Cady foi duramente criticada por internautas e classificada como 'absurdo' por alguns.

Com a repercussão, o nutricionista compartilhou um vídeo na tarde deste sábado (10), no qual diz que se desculpou ou com sua cozinheira por ter dito que ela foi a responsável por contaminar sua família e deu explicações sobre a história.

"Estou vindo aqui, publicamente, para, primeiro, pedir desculpas para todas as pessoas que foram envolvidas nessa história e para dar a minha versão, esclarecer o que foi dito", começou Cady em vídeo postado no Instagram na tarde deste sábado (10).

"Queria pedir desculpas para minha cozinheira, uma pessoa muito querida, acabei de falar com ela e pedir desculpas, pessoalmente também. Ela estava muito abalada porque, infelizmente, já estão cancelando-a no bairro onde mora, porque sabem que ela trabalha conosco. Estão criticando e julgando. Jamais imaginei que isso fosse acontecer", afirmou o nutricionista.

Cady admitiu que errou ao ter culpado a funcionária por ter levado a doença para dentro de sua casa. Ele também pediu perdão a Regina Casé, que teve seu nome indiretamente envolvido na polêmica.

"De forma alguma quis julgá-la ou culpá-la. Não foi essa minha intenção. Deveria ter falado que achava que veio dela, porque começou com ela. Assim que ela foi folgar, falou que estava com alguns sintomas de gripe e nós, de pronto, fizemos o processo de pagar a consulta, fazer os exames e o tratamento que foi orientado. Ela ficou em casa, se recuperou bem e nós também", explicou o nutricionista.

"Meu pedido de desculpas primeiro vai para ela, porque não imaginei que essa falha de comunicação minha fosse tomar uma proporção tão grande, a ponto das pessoas a maltratarem verbalmente. Já pedi desculpas a ela e peço para vocês também", ressaltou.

"Vacinados"

Na mesma live com Regine Casé, Daniel Cady disse que ele e os familiares "estão mais tranquilos para sair de casa" após serem infectados e sugeriu que a imunidade gerada pela infecção pode ser comparada com a da vacina.

"Todos nós já pegamos Covid aqui em casa, mas graças a Deus foram só sintomas leves. Marcelinho, eu, Ivete, todo mundo. Graças a Deus não teve nada. Estamos todos meio que vacinados agora, mas com o cuidado redobrado", afirmou, sem base científica.

Os especialistas ressaltam que as pessoas já infectadas pelo coronavírus devem continuar seguindo as medidas de prevenção, já que não há estudos conclusivos sobre a imunidade pós-infecção. Já foi confirmada a chance de reinfecção, inclusive por novas variantes que circulam no país.

Daniel também se explicou sobre a fase. "Em outra passagem falei que estávamos meio vacinados, me referi a janela imunológica de quando você contrai um vírus, mas não quis dizer que quem teve Covid não pode ter novamente", disse o nutricionista.

"Só tenho que pedir desculpas por todo o transtorno, principalmente à minha cozinheira, que é uma pessoa querida e a vocês todos que se sentiram ofendidos. É uma doença que não escolhe quem vai ter. Se cuidem e vamos torcer para que a vacina chegue logo para todos e que ninguém sofra com essa experiência", finalizou Cady.