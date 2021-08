MC Poze do Rodo anuncia que será pai de 3º filho com Viviane Noronha

O cantor Marlon Alves, 21 anos, mais conhecido pelo nome artístico MC Poze do Rodo, divulgou, nesta segunda-feira (23), que será pai mais uma vez. Ele é casado com a blogueira Viviane Noronha, 17, com quem já tem dois filhos, Júlia e Miguel.

"Obrigado, Deus, por tudo. Lá vem ae mais uma princesa", legendou ele em foto ao lado da esposa.

A animação com a novidade não parou por aí. "Eu vou ser pai de novo, c******! Lá vem minha princesa, p****!", comemorou ele enquanto punha parte do corpo para fora de um carro em movimento.

O vídeo foi postado nos Stories, que mostram, na sequência, uma consulta ao lado da esposa, cujo exame de ultrassom é mostrado em uma tela.

Repercussão

A nova gravidez foi recebida com surpresa por muitos seguidores do artista nas redes sociais. "MC Poze do rodo é uma máquina de fazer filho, simplesmente não para", disparou uma usuária. "E eu que deitei pra tirar um cochilinho e acordei com a notícia que MC Poze e Viviane vão ser pais de novo, coragem", escreveu outro perfil.

Em razão disso, MC Poze desativou o Twitter, divulgando a ação por meio dos Stories. "Sou de raça demais pra bater boca com o povo dessa rede social [Twitter]", escreveu, complementando: "Fora estresse, só alegria".