Polícia pede prisão de Negão da BL, Mc Poze e 12 artistas por realização de bailes funk na pandemia

As festas com aglomerações seguem sob o olhar dos órgãos de segurança no Rio de Janeiro. As delegacias de Repressão aos Crimes de Informática e de Combate às Drogas da Polícia Civil identificaram e pediram a prisão cautelar de 14 responsáveis por organizar bailes funks durante o período de Carnaval. Nomes do funk como Negão da BL, MC Poze e DJ Markinho do Jaca estão na lista do poder público. Eles são acusados de crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas.

Segundo os agentes de segurança, os eventos fizeram, por meio das músicas, apologia ao crime ou a criminosos, sendo também o sexo, a violência, o tráfico e o uso de drogas temas recorrentes das composições. A Polícia Civil ainda constatou, durante as investigações, que os bailes aconteceram entre 22h até 7h da manhã do dia seguinte, expuseram crianças, adolescentes e adultos que moram nessas regiões e promoveram aglomerações, possibilitando risco de disseminação da Covid-19 e, consequentemente, aumento do contágio e do número de infectados.

Os responsáveis pelos bailes promovidos durante o período carnavalesco foram indiciados pelos crimes de infração de medida sanitária preventiva, epidemia e associação ao tráfico de drogas. A investigação apontou que o “Carnaval do Jaca”, “Pedra Folia”, “Acari Folia” e “Baile do Castelar Especial de Carnaval” foram realizados em áreas abertas nas comunidades sob controle de grupos criminosos dessas regiões.

INDICIADOS

Evento: Carnaval do Jaca - Comunidade do Jacarezinho

- Marcos Almeida da Costa - DJ Markinho do Jaca

- Leonardo Helcias Andrade Cardoso - “Leo”

- Denílson Rodrigues Ferreira - DJ Denilson do Chapadão

- Adriano de Souza Freitas - vulgo “Chico Bento”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade



Evento: Pedra Folia - Comunidade da Pedreira

- Luiz Cedro da Silva Junior - “Junior”

- André dos Santos Saraiva - DJ Andrezinho da Divisa

- Rodrigo Santos Silva - DJ RD San

- Rene de Freitas Lopes Araujo - vulgo “Coelho da Pedreira”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade



Evento: Acari Folia - Comunidade de Acari

- Mateus Bento de Souza - “Negão da BL”

- Gerson Rezende Sampaio e Silva

- Alexsander Mesmer Fernandes - vulgo “Formigão”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade



Evento: Baile do Castelar Especial de Carnaval - Comunidade do Castelar

- Marlon Brendon Coelho Couto da Silva - MC Poze do Rodo

- Rangel da Silva Castro

- Jose Carlos dos Prazeres Silva - vulgo “Cem” ou “Piranha”, líder da quadrilha de narcotraficantes da localidade

No Twitter, na tarde desta terça-feira (2), MC Pozer publicou mensagem falando dos problemas que enfrenta na carreira. "Minha vida não tem paz. O que eu fiz pra merecer tudo isso! Também sou pai de família. Tenho família que depende de mim. Prque isso comigo? Porque vim da favela? Deixa eu viver e ser feliz com minha família por favor.



Na mesma rede social, DJ Markinho soltou em tweet: "Bom dia. Meio triste. Agora, trabalhar leva o pão de cada dia pra casa é crime".