Instagram anuncia fim da função 'arrasta para cima' nos Stories

O Instagram anunciou, nessa segunda-feira (23), o fim da função "arrasta para cima" nos Stories, que permitia anexação de links para fora da rede social. A função era voltada apenas para contas verificadas e com mais de 10 mil seguidores. As informações são do portal G1.

No entanto, usuários da plataforma ainda poderão usar hiperlinkagem nos Stories, mas de forma diferente: o recurso poderá ser feito em figurinhas a partir do dia 30 de agosto. Ao clicar nelas, o usuário será redirecionado à página da web ligada ao adesivo.

A rede social já vinha testando a função "figurinha de link" havia alguns meses. A principal mudança visual é a possibilidade de a figurinha ser posta em qualquer lugar da tela.

"Funciona assim como as outras, ou seja, oferecendo mais opções criativas às pessoas, incluindo a possibilidade de alternar para estilos diferentes, ser redimensionado e colocado em qualquer lugar do Stories", afirmou, em nota, a rede social.

Mais mudanças

Além do recurso, usuários poderão receber reações e respostas rápidas com o adesivo. Antes, não era possível responder a um story com o link de "deslizar para cima".

A opção de hiperlinkagem, contudo, segue restrita a contas verificadas e com mais de 10 mil seguidores. O Instagram comunicou avaliar se o acesso ao link será expandido futuramente, considerando aspectos como integridade e segurança, além de como a disseminação de desinformação e spam poderia ser impactada.

"Esta transição entre o link 'deslizar para cima' e a figurinha nos ajudará a determinar se é a decisão certa antes de expandir o acesso a mais pessoas", acrescentou a plataforma.