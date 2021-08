Grávida pela 3ª vez, Vivianne Noronha, namorada de MC Poze, vai a hospital: 'me sentindo fraca'

A influenciadora Viviane Noronha, namorada do cantor MC Poze do Rodo, foi parar no hospital no fim da noite dessa quarta-feira (25). A jovem, de 17 anos, está grávida do terceiro filho com o artista, e foi a unidade de saúde por se sentir "fraca demais".

Por meio do Instagram Stories, Noronha publicou registro sentada em área do Hospital Barra D'Or, no Rio de Janeiro, com um aparelho medidor de pressão arterial no braço. Em seguida, ela publicou uma extração de sangue do membro, dizendo querer ir para casa.

Legenda: Influenciadora publicou sequência de vídeos recebendo atendimento na unidade de saúde Foto: reprodução/Instagram

A sequência pareceu ter perturbado seguidores, o que motivou outra postagem. "Obrigada, gente, por tudo! Mas, esclarecendo aqui, vim no médico porque estou me sentindo fraca demais", afirmou, acrescentando ter feito exames de sangue e testes para Covid-19, os quais sairão em dois ou três dias.

Em seguida, a adolescente lamentou a situação. "Tem coisas que só acontecem comigo. Eu só queria chegar em casa e descansar, mas vou esperar o exame de sangue sair o resultado para passar pelo médico novamente", relatou.

Comentários maldosos

Conforme o UOL, a influenciadora afirmou, nessa quarta, que se afastaria das redes sociais para não ver nenhum "comentário maldoso". Isso porque o anúncio da gravidez suscitou críticas em razão da idade do casal: MC Poze tem 20 anos, e Vivianne, 17.

No entanto, ainda no mesmo dia, ela gravou um vídeo para agradecer o apoio de seguidores, continuando o desabafo. "Vim para a praia tentar me distrair porque não estou bem, minha saúde mental está péssima. Mas é isso, gente, o que me conforta é saber que hoje eu não estou bem, mas tudo passa", disse em sequência de vídeos.

Na terça-feira (24), o artista publicou série de vídeos enfurecido com as críticas pela gravidez da companheira. "Na hora em que eu virar o jogo aqui, de putão, vocês vão escutar poucas e boas. Se prepara", ressaltou ele.