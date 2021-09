Mileide Mihaile participa da 'A Fazenda 13' e é questionada sobre se filho fica com Thyane Dantas

A maranhense Mileide Mihaile, radicada no Ceará, foi confirmada no reality "A Fazenda", nesta quinta-feira (9). Durante revelação dos nomes do reality, no "Hoje em Dia" da TV Record, a influenciadora digital foi questionada sobre quem cuida de Yhudy no período em que ele fica confinada.

Em coletiva de imprensa transmitida ao vivo, a colunista Fábia Oliveira questionou: "com quem Yhudy ficará nos próximos três meses? É com a Thyane?". Aos risos, Mileide Mihaile respondeu:"na verdade ficará com o pai e com minha mãe".

A jornalista Keila Jimenez questionou sobre o temperamento da influenciadora digital dentro do reality. "A gente vai ver a Mileide que a gente viu durante todo esse tempo nas confusões com o Safadão?".

Com sorriso no rosto, Mileide Mihaile respondeu: "a mídia fez essa mulher confusa, mas vocês vão ver a verdadeira Mileide. Acho que tem muita coisa que vi ser maravilhosa. To bem feliz com essa oportunidade.

Um outro profissional de imprensa questionou se a influenciadora digital teria algum medo ao entrar no programa. Mileide Mihaile ficou pensativa e respondeu: "não tenho medo de nada. Tô pronta para qualquer situação".

Pergunta provocativa

A colunista Fabíola Reipert fez questão de provocar Mileide Mihaile com um questionamento voltado a atual mulher do cantor Wesley Safadão, a influenciadora digital Thyane Dantas. "Você acha que Thyane vai te assistir mesmo escondida?", questionou ela.

Mileide Mihaile não exitou e respondeu com poucas palavras: "Não sei, não tenho a mínima ideia".

A jornalista Paula Carvalho questionou a influenciadora digital se a fama dela iria atrapalhar ou ajudar ela no programa.

"Acredito muito que quando a gente entra em um desafio como isso zera tudo. Independente se você é conhecida ou menos conhecida. Acredito quando entramos ali todos os participantes vão tá por igual", finalizou a influenciadora digital.

Veja participantes confirmados no programa A Fazenda 13:

Nego do Borel - cantor carioca

Liziane Gutierrez - ex candidata à miss

Mussunzinho - Ator filho de Mussun

Victor Percoraro - ex-participante do Dança dos Famosos

Tati Quebra Barraco - funkeira carioca

Arcrebiano - ex-participante do BBB e do "No Limite"

Mileide Mihaile - influenciadora digital

Outros 13 nomes que devem participar do programa vão ser divulgados na semana.