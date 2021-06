Tiago Leifert imita Faustão, diverte público e faz sucesso por apresentação do 'Domingão'

Substituindo Fausto Silva, que se recupera de uma infecção urinária, Tiago Leifert apresentou o "Domingão do Faustão" deste domingo (13) e fez sucesso nas redes sociais. Durante o programa, o apresentador homenageou o colega em diversos momentos e até imitou trejeitos e frases de Faustão. Ao chamar os comerciais, ele citou o famoso bordão "reclames do plim plim".

Na abertura da edição, Leifert comentou sobre o motivo da ausência de Fausto Silva e afirmou que o apresentador insistiu que não fosse exibida uma reprise.

"A gente até cogitou a hipótese de fazer o programa gravado, de ter uma reprise para vocês, mas o Faustão não quis. O Faustão fez questão que vocês tivessem um capítulo inédito da Super Dança dos Famosos, que está rolando, e sabe que o pessoal treinou a semana inteira. Seria uma grande decepção não estar aqui", comentou Tiago.

Leifert ainda brincou e falou que não queria estar ali naquele momento "Preferia estar em casa. Preferia mil vezes estar com o Faustão aqui e eu estar em casa, de pijama, assistindo ao Domingão do Faustão, porque o Faustão faz parte da nossa vida, da nossa família", falou.

"Valeu muito pessoal! Obrigado pelo carinho comigo. Semana que vem o chefe tá de volta!", disse Tiago Leifert nas redes sociais após o fim do programa.

Vídeocassetadas

O humorista Ed Gama, conhecido pelas imitações faz de Faustão, participou da apresentação das Vídeocassetadas. "Para quem estava com saudade e achou que ia passar o domingão sem ouvir a voz do pentelhão do Faustão aqui estou eu", disse Gama ao entrar no palco.

Leifert e o comediante fizeram uma tabelinha onde brincavam sobre as cenas exibidas e riam das situações inusitadas. Em outro momento de descontração, ambos imitaram o ex-BBB Gil do Vigor.

Repercussão nas redes sociais

