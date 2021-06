Saiba por que Tiago Leifert apresentará o 'Domingão do Faustão', e conheça outros substitutos da TV

Neste domingo (13), o "Domingão do Faustão" será apresentado por Tiago Leifert, na primeira substituição de Fausto Silva em mais de 30 anos de programa. Na última quinta-feira (10), a Globo anunciou a mudança, que se dá após Faustão ser internado com uma infecção urinária. O apresentador de 71 anos ainda se recupera e, por, isso, não comandará o dominical.

Fausto foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na manhã de quinta, e foi submetido a exames. O cardiologista Fernando Bacal, o nefrologista Bento Cardoso dos Santos e o médico pessoal do apresentador, Arnaldo Cevidanes acompanharam o caso.

O afastamento de Faustão foi comentado pelo diretor Boninho em suas redes sociais: "Dia complicado hoje [10]. Comecei com o susto do Fausto, mas, graças a Deus, ele está bem. O Titi [Tiago Leifert] vai ter esse carinho com a gente e com o Fausto de segurar essa onda".

O "Domingão do Faustão" começa às 18h e, mesmo com a ausência de Faustão, contará com mais uma etapa da "Super Dança dos Famosos".

Neste domingo (13), a disputa de "mata-mata" terá os ritmos forró e rock, na qual os competidores buscarão uma vaga na semifinal da disputa. O ex-atleta Robson Caetano e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana se apresentam no palco do programa

Substituições na TV

Apesar de serem mais recorrentes entre apresentadores atualmente, as substituições na TV já aconteciam em décadas passadas, como na de 80, quando Paulo Silvino e João Kleber foram escalados para assumir o comando do "Cassino do Chacrinha" entre 1982 e 1988. Abelardo Barbosa, o Chacrinha, teve de afastar devido a um câncer no pulmão.

Na década de 90, Sérgio Mallandro assumiu o "Xou da Xuxa" por alguns episódios no lugar de Xuxa Meneghel, que descansava e focava em compromissos internacionais. O humorista apresentou o programa da loira em 1991 e 1992, por um período total de dois meses.

Legenda: Xuxa passou dois meses afastada entre 1991 e 1992, e passou o bastão do "Xou da Xuxa" para Sérgio Mallandro Foto: Reprodução/Globo

Talvez a substituta mais famosa da TV seja Ana Furtado. Apesar de ter seu programa próprio na Globo, o "É de Casa", Furtado é a "substituta oficial" de Fátima Bernardes no "Encontro", tendo já assumido o comando do programa matinal algumas vezes.

Legenda: Ana Furtado é a "substituta oficial" de Fátima Bernardes no "Encontro" Foto: Reprodução/TV Globo

Ana também já substituiu Angélica no programa "Estrelas". Ela também chegou a assumir, no lugar de colegas, a apresentação do "Vídeo Show" em algumas ocasiões

Último ano de Faustão na Globo

Faustão já anunciou que 2021 será seu último ano na Globo. A partir de janeiro do ano que vem, o apresentador começa seu contrato com a Band, emissora na qual já trabalhou na década de 1980, comandando o Perdidos na Noite.

A Globo ainda não anunciou oficialmente quem vai apresentar o Domingão em seu lugar ainda que o nome de Luciano Huck, atualmente aos sábados da emissora, seja bastante especulado. Por enquanto, Leifert assume a função somente enquanto o colega está se recuperando, e segue como apresentador do BBB em 2022. No dia da notícia, ele usou seu Instagram para publicar um Memê