Tiago Leifert apresentará o 'Domingão do Faustão' no domingo (13)

Tiago Leifert será o responsável por comandar o 'Domingão do Faustão' neste domingo (13), após Faustão ser internado em um hospital de São Paulo por uma infecção urinária.

A informação de que o apresentador do Big Brother Brasil foi o escolhido para a substituição é do Gshow, portal de notícias da própria Rede Globo. Ainda nesta quinta (10), a emissora estava decidindo como seria a transmissão sem Faustão.

Legenda: Globo fez anúncio da substituição nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Disputa da 'Super Dança dos Famosos'

Com a decisão de colocar Tiago Leifert no comando temporário, o quadro 'Super Dança dos Famosos' seguirá o curso normalmente, com três apresentações de artistas.

Neste domingo (13), a disputa de "mata-mata" terá os ritmos forró e rock, na qual os competidores buscarão uma vaga na semifinal da disputa. O ex-atleta Robson Caetano e as atrizes Sophia Abrahão e Dandara Mariana farão performance no palco do programa.

Até o momento, quatro artistas já compõem a etapa seguinte da competição. São eles Maria Joana, Marcello Melo Jr, Paolla Oliveira e Lucy Ramos.

Além deles, Mariana Santos, Claudia Ohana, Rodrigo Simas, Juliana Didone, Arthur Aguiar, Viviane Araújo, Carmo Dalla Vecchia e Nelson Freitas aguardam a repescagem.

Faustão internado

O apresentador Fausto Silva foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (10), segundo informações do colunista Daniel Castro, do portal UOL.

Segundo confirmação de boletim médico, Faustão foi diagnosticado com infecção urinária, e deve ficar sob observação médica até o sábado (12), já que usará medicação intravenosa.