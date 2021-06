Faustão passa mal e é internado em hospital de São Paulo, diz colunista

O apresentador Fausto Silva foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira (10), segundo informações do colunista Daniel Castro, do portal UOL.

No domingo

A ida ao hospital teria ocorrido por causa de uma indisposição do apresentador, que precisoudo programa 'Domingão do Faustão'. Essa, inclusive, será a primeira vez em 32 anos que ele não comparecerá aos estúdios por um problema de saúde.Ainda segundo o colunista, os exames conduzidos no hospital mostraram que Faustão está com infecção urinária. Ele deve seguir internado até o sábado (12) por decisão médica, já que deve receber medicamento de forma intravenosa.O cardiologista Fernando Bacal, o nefrologista Bento Cardoso dos Santos e o médico pessoal do apresentador, Arnaldo Cevidanes, estão realizando o acompanhamento na unidade de saúde.

Até o momento, a Globo não teria decidido o que transmitir no 'Domingão do Faustão' deste domingo (13). Entre as possibilidades, estão a reprise de um programa ou até mesmo uma mistura de atrações já exibidas em vários programas.



Antes da indisposição de Faustão, Dandara Mariana, Robson Caetano e Sophia Abrahão fariam apresentação da 'Super Dança dos Famosos' desta semana.



Ainda no começo deste ano, rumores de que Faustão estava passando por problemas de saúde começaram a circular entre a imprensa. No entanto, ele apenas passou por "sessões de desinchamento" devido a um edema linfático nas pernas.