Faustão fecha com a Band e deve assinar contrato na próxima semana, diz colunista

Faustão já definiu nova casa na televisão e sairá da Rede Globo para a Band. A informação é do colunista Flávio Ricco, que confirmou nesta sexta-feira (30) os planos do apresentador para assinatura do contrato com a emissora na próxima semana.

Ainda conforme a publicação, Fausto Silva já estava em processo de discussão das propostas com os irmãos Saad, Johnny e Ricardo, amigos próximos e de longa data, que insistiam no retorno do apresentador à antiga casa.

Apesar do acerto verbal, ainda não existem detalhes do novo programa. Entre as possibilidades, estão os formatos de um programa semanal, aos domingos, ou até mesmo de uma atração diária, no fim das noites.

"Sobre isso ainda estamos conversando. Vamos ver o que vai ser melhor, nos diversos aspectos", teria dito Faustão ao colunista Flávio Ricco.

Contrato discutido

A publicação feita por Flávio Ricco também divulga os termos do novo contrato do dono do bordão "Ô loco, meu!". Agora, Fausto Silva possuirá vínculo empregatício com a Band durante cinco anos, com data de início no dia 1º de janeiro de 2022.

A saída da Globo, inclusive, veio após diversas tentativas de negociação. Dono da faixa vespertina dos domingos da emissora, Faustão deixa os estúdios globais após 33 anos de casa, em meio a propostas para troca de horário para continuar no ar.

Com o anúncio oficial, Faustão comentou com Ricco sobre o processo de comunicado à emissora na qual ainda trabalha. "Seis meses antes de assinar com a Globo, avisei à Band, aos dois diretamente, Johnny e Ricardo, da minha saída. Agora a mesma coisa", pontuou.

Fausto Silva Apresentador Cumpro meu contrato até dezembro e vou estrear meu novo programa em janeiro ou fevereiro

Antes de deixar oficialmente o 'Domingão', Faustão ainda apresentará o quadro 'Superdança dos Famosos'. A ideia, segundo o próprio, é trazer os vencedores das edições passadas do formato para finalizá-lo em grande estilo.

Além disso, os planos incluem a entrega do Troféu Mário Lago para Alcione, Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola e Martinho da Vila na última exibição do programa, no mês de dezembro.