Paolla Oliveira é confirmada no 'Super Dança dos Famosos' do Domingão do Faustão

A atriz Paolla Oliveira é uma das primeiras confirmadas no elenco do quadro 'Super Dança dos Famosos', do programa Domingão do Faustão. Esta será a última edição, já que o dominical se encerra ao fim deste ano, e promete reunir grandes nomes da televisão.

Fausto Silva fez o anúncio da novidade ainda na tarde do último domingo (11), fazendo questão de deixar elogios à artista.

"Três vezes vencedora do Troféu Domingão do Faustão, campeã do 'Dança dos Famosos' de 2009 ela estará na Super Dança; Os melhores de cada temporada agora em maio!", confirmou o apresentador.

Essa, inclusive, não é a primeira vez de Paola no quadro. Em 2009, ela foi a grande campeã ao lado do professor Átila Amaral. Na época, Paolla ressaltou as dificuldades superadas no momento em que recebeu o prêmio.

"Isso é superação, é saber que a gente pode fazer mais e fazer bonito. O Átila é genial e incrível, sem ele não faria nada", explicou. Naquele, ano Jonatas Faro e Priscilla Martins ficaram com o segundo lugar, enquanto Leandro Hassum e Tamara Fuchs levaram o terceiro.

Fim do Domingão

Em janeiro deste ano, a Rede Globo confirmou que este será o último ano de Fausto Silva no comando do programa que vai ao ar aos domingos. Após negociações, o apresentador definiu o deseja deixar o cargo na emissora.

Ainda assim, a definição parece ter ocorrido de forma amigável. Em comunicado para oficializar a questão, a TV informou que este seria o melhor ano do programa.