Luciano Huck homenageia Fausto Silva na estreia do 'Domingão': 'sou especialmente grato'

Luciano Huck homenageou o apresentador Fausto Silva na estreia do 'Domingão com Huck', na noite deste domingo (5), na TV Globo. "Sou especialmente grato ao Faustão", explicou o marido de Angélica, agradecendo, também, Tiago Leifert, que comandou a Super Dança dos Famosos nas últimas semanas.

Na ocasião, ele disse não que não há como falar em 'Domingão' e não pensar em Fausto Silva, que ocupou o horário na emissora carioca durante 32 anos.

"Sou muito fã, muito amigo. Ele deu uma enorme contribuição ao domingo dos brasileiros e das brasileiras, cativando pessoas de uma forma inteligente, com muito bom humor, sendo bastante generoso com os artistas como um todo", afirmou.

"Queria deixar aqui registrado meu abraço, meu carinho, minha admiração, meu desejo de muita saúde antes de tudo, meu votos de muito sucesso no seu novo ciclo. Eu sou especialmente grato", acrescentou.

Missão social

Também na abertura da atração, Huck agradeceu a todos os apresentadores que construíram no horário de domingo uma relação com a família brasileira, e destacou: "eu vou fazer do meu jeito".

"Quero dar continuidade a essa linda tradição de divertir, emocionar e inspirar as famílias brasileiras nos domingos. Eu vou tá aqui, com muita fé e com muita força, para fazer um trabalho que você curta sentado aí, do outro lado da TV", pontuou.

Responsabilidade

Huck reforçou que, de 8 de abril de 200, quando estreou o "Caldeirão" na Globo, para hoje, o mundo passou por muitas transformações. Assim, de acordo com o apresentador, assuntos que cabiam antigamente, agora não cabem mais.

"Acho que eu amadureci no dia a dia, trabalhando, eu mudei o jeito de ver as coisas. A gente aprende muito com o tempo, e as pessoas que nos ajudam a nossa volta. Sei do tamanho da minha responsabilidade de estar aqui, de entregar a você horas valiosas de entretenimento e de informação", ressaltou.