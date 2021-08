Luciano Huck se despede do 'Caldeirão' e diz: 'não estava emocionalmente preparado'

Luciano Huck, 49, tomou um susto ao descobrir no camarim que gravaria o último Caldeirão do Huck (Globo) recentemente. O apresentador, que vai deixar o programa para comandar o Domingão, disse que não sabia que aquela era a última vez que estaria no estúdio da atração.

"Você falou isso só para eu ficar nervoso?", pergunta em vídeo de bastidores publicado pelo site do programa. "Esse é o último Caldeirão? É mesmo? Eu achei que o último estúdio ia ser dia 28. Eu não estava emocionalmente preparado para receber essa notícia assim."

Também é possível ver as últimas palavras de Huck à frente do Caldeirão. Sentado no chão do estúdio, ele agradece ao público. "Muito obrigado, muito obrigado mesmo", diz. Logo depois, a equipe se reuniu no centro do palco para fazer fotos com o apresentador.

A partir do dia 4 de setembro, Marcos Mion vai comandar o Caldeirão pelo menos até o fim deste ano. Por sua vez, Luciano Huck estreia no Domingão do dia seguinte, 5 de setembro.

Novo 'Domingão'

Nesta quarta-feira (18), a Globo confirmou como vai ser o novo Domingão, que foi apresentado durante 32 anos por Faustão. Este último assinou contrato com a Band, onde deve voltar ao ar em 2022.

Segundo a Globo, até dezembro, o Domingão vai misturar os quadros Show dos Famosos, que já era do programa, com o Quem Quer Ser um Milionário, que era do Caldeirão. Além disso, vai mostrar matérias especiais gravadas pelo país – o material de divulgação fala em "transformar destinos e realizar sonhos".

O Show dos Famosos deve ganhar novos jurados, além do time inédito de participantes que tentam se assemelhar em voz, imagem e gestual aos cantores escolhidos.

Já sobre o jogo de perguntas e respostas, a Globo diz que a temporada inédita vai para os domingos para que Huck possa cumprir a promessa de continuar com o quadro até alguém acertar a pergunta do milhão.