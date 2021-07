Luciano Huck assumirá comando do 'Domingão' a partir de 5 setembro

O apresentador Luciano Huck vai assumir o programa 'Domingão' a partir do dia 5 de setembro, segundo publicação do portal G1.

O anúncio foi feito em comunicado da Rede Globo, divulgado nesta quinta-feira (22). A nota aponta que Huck vai comandar a atração televisiva com uma mistura de "quadros de sucesso com grandes histórias até dezembro".

A expectativa, ainda conforme a emissora, é de que o apresentador só estreará o novo formato em janeiro de 2022, com todas as novidades previstas anteriormente.

Tiago Leifert, que comanda a produção desde a saída de Fausto Silva, fica até a final do 'Superdança dos Famosos', com previsão para ser finalizada no dia 29 de agosto.

Saída de Faustão

Fausto Silva já havia anunciado a saída da Globo desde o início do ano, após optar por não renovar o contrato com a emissora. No entanto, a surpresa aconteceu com o anúncio de que ele deixaria o palco do programa antes mesmo do previsto.

A decisão, segundo informou o comunicado oficial na época, teria ocorrido “por razões estratégicas e internas”.

Legenda: Faustão deixou oficialmente a emissora em junho deste ano Foto: reprodução/Globo

Junto do comunicado, a Rede Globo confirmou que a decisão de afastamento de Faustão teria ocorrido de forma mútua, sem apontar a possibilidade de uma despedida perante o público.

Chegada de Leifert

A mudança da decisão inicial da Rede Globo ocorreu após a primeira substituição de Faustão em 32 anos de 'Domingão'. Internado com uma infecção urinária, tratamento que demandou acompanhamento médico, Tiago Leifert foi designado a assumir o comando da produção televisiva.

Cara do Big Brother Brasil, ele logo virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais por conta da desenvoltura no palco do programa. Segundo especulações, a preocupação seria no apego do público com a imagem do jornalista.