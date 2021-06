Luciano Huck confirma que substituirá Fausto Silva a partir de 2022: 'privilégio enorme'

O apresentador Luciano Huck confirmou durante entrevista ao Conversa com Bial desta quarta-feira (16) que substituirá Fausto Silva na TV Globo a partir de 2022. "É um privilégio enorme", externou. O titular do Domingão do Faustão assinou contrato com a Bandeirantes e trocará de canal depois de 33 anos na emissora carioca.

Questionado se o novo dominical será transmitido do Rio de Janeiro ou de São Paulo, Huck respondeu que o programa será gravado "no Brasil". "Eu sou um caixeiro-viajante. Eu rodo esse país inteiro, que é o que eu gosto de fazer".

De acordo com ele, a produção que estreará no ano que vem está em fase de planejamento, a qual define como "o processo mais gostoso", pois "é a hora que você junta as ideias".

"É 'página em branco' e 'vamo trabalhar'. Eu adoro essa parte [fase de planejamento], porque televisão é hábito, né? Então, você tem que respeitar o telespectador. É que nem reformar um avião inteiro em um voo sem o passageiro perceber", explicou.

Relação com Fausto Silva

Ainda na entrevista, ele falou que considera Fausto Silva "um cara muito generoso" e disse que o titular do Domingão do Faustão tem um "carinho enorme" por Huck, Angélica e pela família dos dois.

"Eu acho que a decisão dele, de mudar de emissora, é super respeitável, depois de 33 anos. Ele criou uma história muito importante, escreveu capítulos importantíssimos na TV brasileira", afirmou

"É um privilégio enorme ocupar o horário que ele já construiu, asfaltou, botou as placas, plantou as árvores. A floresta já está toda pronta, está bonita", acrescentou o titular do Caldeirão do Huck.

Política

Sobre a possível entrada na carreira política, o apresentador assegurou: "não saio mais do debate público. Eu vou estar nele para sempre. Eu gosto dessa arena".

"Acho que a gente precisa superar o que tanto nos atrapalha hoje em dia, que é essa divisão do país, a polarização, essa raiva que se criou em quem pensa diferente", completou.